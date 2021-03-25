 

Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате власти

25.03.2021, 16:20, Новости дня
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Киевский апелляционный суд 25 марта подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Заседание суда транслировалось в YouTube.

Защита Януковича оспаривала постановление Печерского районного суда города Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Суд огласил резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 30 марта.

Теперь сторона обвинения имеет право начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на заочное расследование.

В уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

Януковича обвиняют в том, что в 2010 году он инициировал возврат к Конституции в редакции 1996 года. Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий.

Возвращение Конституции в редакции 2004 года было одним из первых решений Рады после бегства Януковича.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию. 

Кроме того, Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе, Януковича и ряда чиновников его режима. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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