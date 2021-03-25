Протест под ОПУ: Избрание мер пресечения двум участникам акции на Банковой перенесли, одно дело суд рассмотрит 26 марта

Судебные заседания по избранию меры пресечения двум участникам акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая прошла 20 марта под Офисом президента Украины (ОПУ) перенесли на 30 марта 2021 года. Об этом 25 марта в Facebook сообщили в юридической компании “Міллер”.

В сообщении говорится, что заседание по делам клиентов компании главы ОО “Гонор” Сергея Филимонова и представителя этой организации Алексея Билковского были назначены на 24 марта в Печерском райсуде Киева. Однако по причинам, “которые так и не сообщили адвокатам”, ни одно из них не началось вовремя.

После этого адвокаты компании подали ходатайство о переносе заседаний. Дело Филимонова суд рассмотрит 30 марта в 15:00, Билковского – в 15:30.

Отмечается, что обоим активистам инкриминируют хулиганство, а Билковского подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов, отметили в компании.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/3851431864943902

По информации группы “Самозахист”, опубликованной в Telegram, 26 марта Печерский райсуд Киева будет выбирать меру пресечения главе общественной инициативы “Защитим Протасов яр” Роману Ратушному. Начало заседания в 12:00.

22 марта замглавы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook нарезку кадров с митинга под ОПУ. В ролике обнародованы имена семерых участников акции: ветерана АТО и основателя издательства “Дом Химер” Владислава Гранецкого-Стафийчука, Вадима Адамова, Филимонова, Ратушного, представителей ОО “Гонор” Билковского и Олега Кабезкого, а также Дениса Мищенко.

“Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся собственностью государства, понесут наказание в соответствии с законом”, – такая фраза появляется в ролике после имен семерых участников протестов.

В тот же день подозрение объявили организатору митинга Филимонову.

23 марта Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в битье стекол в здании ОПУ Стафийчука. В Нацполиции заявили, что всего сообщили о подозрении пяти участникам акции. Источник “РБК-Украина” в правоохранительных органах отмечал, что подозрение в совершении хулиганства получили также Билковский, Евгений Строкань и Давид Гаджимурадов.

Ратушный 24 марта опубликовал в Facebook заявление, в котором требовал в Геращенко и министерства внутренних дел извинений и опровержения недостоверной информации относительно его участия в акции под ОПУ.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали фаеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

На акции задержали только одного участника – Стафийчука. 21 марта ему вручили подозрение в хулиганстве с использованием оружия.

Филимонов ранее заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

Геращенко отмечал, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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