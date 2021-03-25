В отечественный интернет вещей инвестируют более 40 млрд рублей

Источники в корпорации «Ростех» подтверждают намерение российского гиганта вложить в развитие отечественного интернета вещей 41,6 млрд рублей.

Как стало известно, в Минцифры уже разработана программа развития данного сегмента ИТ-отрасли. Она рассчитана на реализацию до 2024 года, говорят специалисты.

По мнению аналитиков, вложенный капитал позволит РФ продавать на мировом рынке инновационных разработок более чем на 230 млрд руб. уже до указанного 2024 года. Кроме того, следует ожидать повышенных дивидендов от более быстрого развития электронной торговли. Однако реализация предложенной программы также будет зависеть от того, насколько активное участие в ней примут отечественные разработчики программных продуктов.