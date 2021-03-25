 

Названа официальная версия смерти внука Назарбаева в Лондоне

25.03.2021, 15:34, Новости дня
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Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в Лондоне в 2020 году из-за наркозависимости, заявили представители семьи молодого человека в Британии со ссылкой на выводы коронера Западного Лондона Фионы Уилкокс.

«Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», – пояснили собеседники РИА «Новости».

Правоохранительные органы, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, сообщили, что причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет страдал от наркозависимости, не являются подозрительными, они связаны с наркотиками.

«Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», – сообщила семья Назрабаевых.

В начале 2020 года Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья». В августе того же года стало известно, что Айсултан скончался.



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