Компания Qualcomm выпустит новую игровую приставку

Из достоверных источников стало известно, что компания Qualcomm после длительного перерыва снова возвращается на потребительский рынок. Производитель собирается вскоре представить свою игровую приставку.

Эксперты полагают, что устройство должно стать прямым конкурентом для консоли Nintendo Switch. По крайней мере, разрабатываемая в Qualcomm приставка очень на нее похожа, утверждают специалисты.

Устройство Qualcomm получит операционную систему Android. Впрочем, работа над созданием устройства еще не вошла в финальную стадию. Поэтому еще возможны большие изменения как в конструкции и программном обеспечении, так и во внешнем дизайне. На сегодня известно, что в консоли будет установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой.