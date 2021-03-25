Для операционной системы Android уже готовят замену

В сети опубликована информация о том, что Google в ближайшее время должен представить бета-версию новой операционной системы Fuchsia. По мнению экспертов, в недалеком будущем именно она придет на смену ОС Android.

Разумеется, Fuchsia еще должна пройти полный цикл тестов, прежде чем ее выпустят в общедоступном варианте. Однако ждать осталось не так уж и долго, отмечают специалисты.

Таким образом, эпоха «Андроидов» подходит к концу. Также стало известно, что компания Google работает над созданием новой операционной системы еще с 2016 года. Напомним, что первая версия ОС Android вышла в свет в 2008 году. За это время вышли десятки вариантов и бесчисленное множество обновлений. Ожидается, что Fuchsia лучше подойдет для интернета вещей.