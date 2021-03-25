 

Власти объяснили необходимость продления соглашения по ценам на сахар и масло

25.03.2021, 14:40, Новости дня
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Продление соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар необходимо в виду рисков существенного скачка стоимости этих продуктов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития на брифинге отметил, что часть упомянутых им рисков уже реализовались. Решетников также рассказал, что производители сахара и масла получат субсидии от государства, передает РИА «Новости». 

«Изначально мы понимали, что решение будем принимать в конце марта и что риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась. Действительно, изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились. Но последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений, и поняли, что необходимы дополнительные меры», – сказал Решетников.

Также Решетников добавил, что Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство предложения по демпфирующему механизму по стабилизации цен на подсолнечное масло. 

«В ближайшее время в правительство мы внесем предложения по демпферу по подсолнечному маслу, которое будет охватывать и подсолнечное масло и, соответственно, семена подсолнечника, такая работа ведется», – сказал он.

Ранее сообщалось, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг получили поручения продлить соглашения с бизнесом о ценах на сахар и на масло. Минсельхоз заявил, что российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем. 

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему в РФ и во многих других странах зафиксирован рост цен на продукты питания.



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