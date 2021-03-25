Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало серди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.