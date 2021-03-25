Гетманцев рассказал о махинациях для уменьшения НДС на примере “БРСМ-Нафта”

Одной из основных проблем топливного рынка остаются налоговые “скрутки”, целью которых является уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого. Об этом в опубликованном 24 марта интервью “Бизнес.Цензору” сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

Он показал чек одной из АЗС сети “БРСМ-Нафта”.

“В этом чеке указано, что это предварительная оплата “Ведомость К”. Это означает, что они возвращают потребителю, который приобрел нефтепродукты, деньги. Делают отмену. Но на самом деле никто, конечно, это топливо не возвращает, просто так прикрывается нелегальная продажа”, – отметил Гетманцев.

Фото: biz.censor.net

Политик объяснил, что это позволяет аккумулировать через сеть АЗС значительные суммы наличных и проводить фиктивные документы для оптимизации НДС и налога на прибыль.

“Вы якобы покупаете у меня это топливо, платите безналичным способом, я вам возвращаю эту наличность за вычетом своего процента. И налоговая видит, что я по безналу продал вам этот товар, который на самом деле был продан на АЗС за наличные. Это и есть знаменитая “скрутка” НДС”, – объяснил Гетманцев.

Нардеп добавил, что это системная проблема для рынка нефтепродуктов, так как топливо нужно всему бизнесу и на нем удобно проводить махинации. Ежегодные потери бюджета из-за нарушений автозаправочными станциями кассовой дисциплины оцениваются в 10–14 млрд грн, рассказал политик.

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