В “Нафтогазе” сообщили, сколько будет стоить газ для населения в апреле

Газопоставляющая компания “Нафтогаз України” в апреле сохранит мартовскую цену природного газа для бытовых потребителей на уровне 6,86 грн за кубометр. Об этом сообщил глава правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев в эфире “5 канала” 24 марта.

Цена газа в рамках поставщика “последней надежды” на следующий месяц также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 грн за кубометр.

“А потом [ценообразование] будет интереснее. Регулятор принял решение предложить годовой фиксированный по цене продукт. Каждый газопоставщик обязан с 1 мая предложить свою фиксированную цену, которая будет действовать до 31 апреля следующего года. Цена не меняется, она должна быть рыночной”, – ответил он на вопрос о том, какая цена будет в следующем месяце.

Коболев не стал говорить, какую фиксированную цену предложит “Нафтогаз” по годовому контракту.

“Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт [с ООО “Йе Энергия”], который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года”, – отметил глава “Нафтогазу”.

“Нафтогаз” 23 марта сообщил о подписании соглашения с ООО “Йе Энергия” о купле-продаже природного газа, которая позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года. Директор “Йе Энергии” Артем Компан заявил, что подписание такого контракта с “Нафтогазом” позволит поставщикам выйти с годовыми предложениями для населения и гарантировать стабильные поставки газа в течение года.

По информации Liga.net, ООО “Йе Энергия” является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Украине. До октября 2020 года компания называлась “Егаз” и работала под брендом “РГК Трейдинг”. Конечный бенефициар компании – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа.

Рост тарифов привел к протестам под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков.

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