 

“Лучший подарок, о котором только могла мечтать”. Принцесса Евгения показала полуторамесячного сына

25.03.2021, 14:32, Новости дня
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31-летняя принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 25 марта в Instagram опубликовала семейные фото, на одном из которых запечатлена вместе с полуторамесячным сыном Августом на руках в компании с мужем, британского бизнесмена Джека Бруксбэнка. 

На втором снимке супруг принцессы Евгении запечатлен со спины с ребенком на руках – фотограф запечатлел лицо Августа крупным планом.

“Спасибо за вчерашний день рождения. Я получила лучший подарок, о котором только могла мечтать”, – написала она.

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Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений. В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком.

Новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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