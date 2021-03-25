“Лучший подарок, о котором только могла мечтать”. Принцесса Евгения показала полуторамесячного сына

31-летняя принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 25 марта в Instagram опубликовала семейные фото, на одном из которых запечатлена вместе с полуторамесячным сыном Августом на руках в компании с мужем, британского бизнесмена Джека Бруксбэнка.

На втором снимке супруг принцессы Евгении запечатлен со спины с ребенком на руках – фотограф запечатлел лицо Августа крупным планом.

“Спасибо за вчерашний день рождения. Я получила лучший подарок, о котором только могла мечтать”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений. В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком.

Новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

—