В Польше снова подтвердили рекордное число случаев COVID-19 – 34 тыс. за сутки

За сутки 24 марта в Польше подтвердили 34 151 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства сегодня утром.

Умерло за последние 24 часа 520 человек с диагнозом COVID-19, из них непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 107 человек, у остальных были сопутствующие заболевания.

Показатель суточной заболеваемости – максимальный в Польше с начала пандемии, отмечает канал RMF24.

Количество тестов на коронавирус также стало рекордным – за последние 24 часа проведено более 102,5 тыс.

W ci * gu doby wykonano ponad 102,5 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/a0yQ3FqaSF

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2021

Всего с начала пандемии в Польше подтвердили более 2,1 млн случаев COVID-19. Выздоровели 1,7 млн пациентов, умерли – 50 860, продолжают болеть 381,1 тыс.

Накануне в Польше подтвердили почти 30 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

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