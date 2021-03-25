 

В Польше снова подтвердили рекордное число случаев COVID-19 – 34 тыс. за сутки

25.03.2021, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За сутки 24 марта в Польше подтвердили 34 151 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства сегодня утром. 

Умерло за последние 24 часа 520 человек с диагнозом COVID-19, из них непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось 107 человек, у остальных были сопутствующие заболевания.

Показатель суточной заболеваемости – максимальный в Польше с начала пандемии, отмечает канал RMF24. 

Количество тестов на коронавирус также стало рекордным – за последние 24 часа проведено более 102,5 тыс.

W ci * gu doby wykonano ponad 102,5 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/a0yQ3FqaSF

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 25, 2021

Всего с начала пандемии в Польше подтвердили более 2,1 млн случаев COVID-19. Выздоровели 1,7 млн пациентов, умерли – 50 860, продолжают болеть 381,1 тыс. 

Накануне в Польше подтвердили почти 30 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / “Получил 71 млн голосов”. Трамп заявил о своей победе на выборах

17.12 / Гривна продолжает дорожать относительно доллара

17.11 / В РФ решили упразднить все конституционные суды регионов

04.08 / Приближающийся к восточному побережью США шторм «Исаиас» усилился до урагана

26.10 / Орешкин озвучил условия для новых выплат россиянам

17.08 / Варшава попросила Минск перестать обвинять Польшу в организации беспорядков

07.10 / Тихановская попросила ЕС поддержать суверенитет Белоруссии

03.12 / Полное урегулирование конфликта на Донбассе должно включать и вопрос Крыма – глава ОБСЕ

09.10 / «Волонтеры Победы» организовали ветерану ВОВ путешествие по России

23.09 / Ростех показал функциональный макет российской базовой станции стандарта 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска