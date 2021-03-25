 

В приложениях Google наблюдался массовый сбой

25.03.2021, 14:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На устройствах, работающих в операционной системе Android, произошел массовый сбой приложений Google. Однако компания-разработчик ПО сумела оперативно устранить проблемы и привести все в нормальное состояние.

Как сообщают компетентные источники, многие пользователи узнали о неполадках только из соцсетей. Однако те, кто в критический момент запускал приложения, пережили стресс.

В частности, перестал работать GMail, из-за чего в одних случаях невозможно было даже войти в почтовый ящик, а в других к отправляемым письмам не прикреплялись файлы. Проблемы появились во многих странах, в там числе и в России, отмечают эксперты. Также они были у пользователей из Индии, Соединенных Штатов, Австралии и Японии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В перестрелке на границе Северной Осетии и Ингушетии погиб человек

23.12 / В мире число случаев COVID-19 превысило 78 млн

17.02 / «Калашников» впервые решил показать за рубежом смарт-ружье MP-155 Ultima

11.07 / Несанкционированный митинг в поддержку Фургала закончился в Хабаровске

21.08 / Журналист – беспорядки разрушают американские города — но СМИ не обращают на насилие внимания

13.10 / После стрельбы под Нижним Новгородом завели дело о халатности

23.10 / В “Единстве Александра Омельченко” заявили о распространении фейков об обысках в приемных партии

05.12 / Forbes – Европа проигрывает Китаю на своём же поле

27.10 / Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

24.03 / Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска