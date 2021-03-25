В приложениях Google наблюдался массовый сбой

На устройствах, работающих в операционной системе Android, произошел массовый сбой приложений Google. Однако компания-разработчик ПО сумела оперативно устранить проблемы и привести все в нормальное состояние.

Как сообщают компетентные источники, многие пользователи узнали о неполадках только из соцсетей. Однако те, кто в критический момент запускал приложения, пережили стресс.

В частности, перестал работать GMail, из-за чего в одних случаях невозможно было даже войти в почтовый ящик, а в других к отправляемым письмам не прикреплялись файлы. Проблемы появились во многих странах, в там числе и в России, отмечают эксперты. Также они были у пользователей из Индии, Соединенных Штатов, Австралии и Японии.