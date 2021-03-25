 

41% украинцев выступают против вакцинации от COVID-19 – опрос

25.03.2021, 13:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

41% украинцев выступают против вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

31% опрошенных являются “супер критиками” вакцинации, еще 10% – “критиками”.

Как отмечают социологи, чаще других вакцинацию от коронавируса критикуют украинцы в возрасте от 18 до 49 лет, женщины, жители южных и восточных регионов страны, а также те, кто не боятся заболеть COVID-19.

В то же время 37% украинцев поддерживают вакцинацию. 26% опрошенных оказались “супер лояльными” по отношению к вакцинации, еще 11% – “лояльными”.

18% респондентов относят себя к категории так называемых “нейтралов”. Еще 5% – не смогли определиться с своим отношением к вакцинации от коронавируса.

Опрос проводился 18–19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 1500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Кремле заявили, что информации о противоправных действиях задержанных в Беларуси “сотрудников” ЧВК “Вагнер” нет

10.01 / Ученые подсчитали, сколько метеоритов рухнуло на Землю за последнее столетие

24.07 / Расшифровка черных ящиков доказывает вмешательство в работу самолета МАУ

16.11 / Единую базу данных про одаренных детей создадут во Владимире

24.12 / Сотрудникам администрации Трампа дали указания об освобождении Белого дома

18.12 / На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего – штаб ООС

10.08 / Силовики в Минске начали стрелять по протестующим резиновыми пулями

27.08 / Полиция открыла дело из-за решения Черновицкого горсовета не ужесточать карантин

09.03 / Возможности РФ в космосе испугали США

09.07 / Новые пленки Деркача. Порошенко и Байден якобы обсуждали диверсии “аквалангистов” в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска