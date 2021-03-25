“Стройняшка”, “Как питаетесь?” Фадеев показал себя в полный рост

Российский продюсер Макс Фадеев 24 марта в Instagram разместил селфи, на котором был запечатлен в полный рост.

Продюсер позирует в кадре, стоя перед зеркалом в лифте. Во время съемки он был одет в свободные брюки, клетчатую куртку на молнии, дополнив образ трикотажной шапкой.

“Стройняшка”, – отреагировали на фото подписчики.

“Как же вы похорошели, какой же вы огромный молодец”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Поделитесь, как питаетесь? – поинтересовались фолловеры.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Ранее продюсер выглядел вот так. По словам Фадеева, на этом снимке его вес превышает 210 кг.

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Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

В июне 2020 года Фадеев сообщил, что сбросил 100 лишних килограммов, обнародовав в доказательство фото, на котором позировал в старых шортах, которые стали на него велики.

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