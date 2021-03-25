 

“Стройняшка”, “Как питаетесь?” Фадеев показал себя в полный рост

25.03.2021, 13:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский продюсер Макс Фадеев 24 марта в Instagram разместил селфи, на котором был запечатлен в полный рост. 

Продюсер позирует в кадре, стоя перед зеркалом в лифте. Во время съемки он был одет в свободные брюки, клетчатую куртку на молнии, дополнив образ трикотажной шапкой.

“Стройняшка”, – отреагировали на фото подписчики.

“Как же вы похорошели, какой же вы огромный молодец”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Поделитесь, как питаетесь? – поинтересовались фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

Ранее продюсер выглядел вот так. По словам Фадеева, на этом снимке его вес превышает 210 кг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)

В июне 2020 года Фадеев сообщил, что сбросил 100 лишних килограммов, обнародовав в доказательство фото, на котором позировал в старых шортах, которые стали на него велики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Американские военные обнаружили на орбите засекреченный китайский корабль

30.06 / Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

17.11 / По отношению к доллару гривна официально подорожала до 28,11 грн/$

14.07 / Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

06.07 / Владивосток и Сочи связало прямое авиасообщение

29.06 / В Израиле сняли на видео секс в машине ООН. Спикер генсека назвал это “отвратительным”

06.03 / В Боснии предотвратили два детских суицида из-за Tik-Tok вызовов из России

05.01 / В РФ ввели новые правила размещения детей на объектах отдыха

05.03 / На «скопинского маньяка» составили административный протокол

26.08 / Полански не смог восстановить членство в киноакадемии США через суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска