“Укрпошта” закупит почти 1,9 тыс. автомобилей за 1,3 млрд грн для передвижных отделений

“Укрпошта” в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) заключила договор на закупку 1860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений, стоимость закупки 1,3 млрд грн. Об этом 25 марта сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

По словам министра, “Укрпочта” заключила договор с победителем открытого тендера – компанией VIDI.

“Новые машины будет производить ООО “Пежо Ситроен Украина” и импортировать их из Франции. Первые машины “Укрпошта” ожидает получить уже в конце этого лета. Общая стоимость закупки – 1,3 млрд грн, что на 21,3% дешевле рыночной цены. Сюда также включена гарантия на пять лет и ремонт и техобслуживание авто на 150 тыс. км по принципу full-service”, – заявил Криклий.

Он отметил, что сейчас создадут 600 передвижных отделений работают в самых отдаленных районах семи областей Украины, а к концу года их будет 2,5 тыс.

“Это значит, что уже скоро 15 млн людей, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро”, – добавил он.

В пресс-службе “Укрпошти” сообщили, что в 2020 году запустили 500 машин передвижных отделений в шести областях Украины: Киевской, Одесской, Херсонской, компания, Черкасской и Черновицкой. В Черниговской области 130 автомобилей курсирует с лета 2018 года. В 2021 году “Укрпошта” завершит проект передвижных отделений.

“К концу этого года 2,5 тыс. новых автомобилей “Укрпошты” будут обеспечивать предоставление качественного сервиса в любой точке страны и при любых обстоятельствах: демографических изменениях, коронавирусных или погодных кризисов. Очень скоро эти инвестиции стократ оправдаются новыми возможностями для обслуживания самых отдаленных сел, рыночными зарплатами для работников и, пожалуй, впервые в истории “Укрпошты” – финансовой эффективностью сельских отделений”, – заявил генеральный директор “Укрпошты” Игорь Смелянский.

В ноябре 2020 года в Мининфраструктуры сообщали, что “Укрпошта” подписала соглашение на выделение кредита в размере €63 млн от ЕБРР. Сообщалось, что деньги потратят на закупку и внутреннее оснащение около 1,9 тыс. автомобилей передвижных почтовых отделений и строительство трех современных автоматизированных сортировочных центров.

В министерстве отмечали, что ЕБРР выделит деньги тремя траншами. Последний транш в размере €10 млн “Укрпошта” получит только после выполнения ключевых условий по результатам предоставления первых двух траншей.

—