Кремль прокомментировал заявление о начале ментальной войны США против России

Целенаправленная линия на сдерживание и подавление РФ имеет место, она постоянна и заметна невооруженным взглядом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Минобороны о начале ментальной войны США против России.

«Целенаправленная линия на сдерживание и подавление России, она имеет место быть. Линия, направленная на сдерживание России, она, действительно, абсолютно постоянна и заметна невооруженным глазом», – ответил Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с таким заявлением, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков, говоря о давлении на Россию со стороны Запада, назвал происходящее политикой «мягкой силы», которая преследует нетривиально жесткие цели. «Конечно, вот это то, что называется мягкой силой. Она ставит перед собой достаточно нетривиальные, жесткие цели. Это очевидно», – сообщил Песков.

Он также указал, что РФ не приемлет вмешательства в свои дела и никогда не поступает так сама. «Вы знаете, что РФ никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит. Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, и тому подобное. Но не в формате навязывания тех ценностей, которые… считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место», – рассказал Песков.

Пояснять по просьбе журналистов, о каких именно ценностях идет речь, пресс-секретарь президента не стал.

Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества» заявил, что Запад во главе с США, избегая прямой военной конфронтации с Россией, развязал против России новый тип войны – ментальную. Целью такой войны является уничтожение самосознания общества противника.