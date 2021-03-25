“Мы живем на радость тем, кто нас терпеть не может!”. Пугачева снялась в объятиях Буйнова

71-летняя российская певица Алла Пугачева 24 марта на своей странице в Instagram опубликовала фото объятий с коллегой Александром Буйновым.

“С днем рождения, брат! Живи на радость всем, кто тебя любит”, – написала Пугачева.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

“Спасибо, Алунчик! А еще мы живем на радость тем, кто нас терпеть не может!” – ответил ей Буйнов.

24 марта Буйнов отметил 71-летие. Пугачевой 15 апреля исполнится 72.

В дискографии Буйнова 18 студийных альбомов. Наиболее известные песни из его репертуара – “Падают листья”, “Пустой бамбук”, “Горький мед”, “Пусть”, “Эй, друг”, “Любовь на двоих”, “Капитан Каталкин”, “Мои финансы поют романсы”, “В Париже ночь”.

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