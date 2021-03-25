 

“Мы живем на радость тем, кто нас терпеть не может!”. Пугачева снялась в объятиях Буйнова

25.03.2021, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

71-летняя российская певица Алла Пугачева 24 марта на своей странице в Instagram опубликовала фото объятий с коллегой Александром Буйновым.

“С днем рождения, брат! Живи на радость всем, кто тебя любит”, – написала Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

“Спасибо, Алунчик! А еще мы живем на радость тем, кто нас терпеть не может!” – ответил ей Буйнов.

24 марта Буйнов отметил 71-летие. Пугачевой 15 апреля исполнится 72.

В дискографии Буйнова 18 студийных альбомов. Наиболее известные песни из его репертуара – “Падают листья”, “Пустой бамбук”, “Горький мед”, “Пусть”, “Эй, друг”, “Любовь на двоих”, “Капитан Каталкин”, “Мои финансы поют романсы”, “В Париже ночь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Подозреваемый в хранении оружия ранил полицейского во время обыска в Подмосковье

03.01 / «Британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре

08.09 / Рубль снизился к доллару

21.12 / В США призвали воздержаться от «бурной реакции» на новый штамм COVID в Британии

02.10 / “Из-за неявки участников”. В Полтаве не состоялся суд по делу Кернеса

08.07 / В РФ утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

18.10 / Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

30.11 / Китай может начать выпуск конкурентных авиалайнеров в 2021 году

03.09 / Белый дом обеспокоен выводами об отравлении Навального

06.07 / Боевики ранили украинского военнослужащего возле Верхнеторецкого – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска