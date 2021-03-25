Минздрав Канады добавил в инструкцию для вакцины от коронавируса AstraZeneca предупреждение о тромбах

Министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. В него добавили предупреждение о случаях возникновения тромбов у привитых препаратом пациентов. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба минздрава страны.

В МИД рассказали, что указали информацию об “очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов (тромбоцитопенией) после прививки вакциной AstraZeneca”.

Соответствующее решение приняли после совместного анализа соответствующих данных с европейскими регуляторами, отметили в МОЗ.

Ведомство также выпустило руководство для медиков и вакцинируемых по наблюдению за потенциально возможными симптомами после прививки.

Минздрав Канады подчеркивает, что “вакцина AstraZeneca по-прежнему безопасна и эффективна для защиты от COVID-19”, и призывает граждан проходить вакцинацию доступными в стране препаратами.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 марта в Канаде, по данным агентства Bloomberg, сделали 4,3 млн прививок от коронавируса.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca), произведенной в Индии по лицензии.

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