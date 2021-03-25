США готовят санкции против двух крупных компаний, подконтрольных военным Мьянмы – Reuters

Соединенные Штаты хотят ввести санкции против двух конгломератов, контролируемых военными Мьянмы. Об этом сообщили источники агентства Reuters 24 марта.

В четверг, 25 марта, министерство финансов США может внести в черный список Myanmar Economic Corporation (MEC) и Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) и заморозить все активы организаций в Соединенных Штатах.

Президент США Джо Байден издал указ 11 февраля, который открыл возможность для новых санкций против вооруженных сил Мьянмы. Приказ заморозил резервы центрального банка Мьянмы на сумму около 1 млрд долларов в федеральном резервном банке Нью‑Йорка, которые хунта пыталась отозвать после захвата власти, напомнило Reuters.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы генерала Мин Аун Хлайна. Санкции введены против Аун Пьяе Соне и Кхин Тири Тет Мон, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

24 марта ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщала о 275 задокументированной смерти в ходе протестов. Организация предполагает, что реальное число жертв больше.

Военные приводят другие цифры. По данным представителя вооруженных сил Мьянмы Зау Ми Туна, с начала протестов погибли 164 демонстранта и девять сотрудников сил безопасности.

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