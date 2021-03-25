На базе Ил-76 решили создать новую линейку самолетов

Новые самолеты могут быть созданы в будущем на базе военно-транспортного Ил-76, совершившего первый полет в 1971 году, сообщил первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

«Мы уверенно смотрим в будущее. Применение новых методов проектирования и современные технологии производства обеспечивают возможность дальнейшей эффективной модернизации самолета и создание на его базе самолетов самого разного назначения, специальных авиационных комплексов, которые соответствуют всем российским и международным требованиям», – передает ТАСС слова Яркового.

С момента первого полета Ил-76 было выпущено около 1 тыс. самолетов в 22 модификациях. Сейчас представители семейства эксплуатируются в 24 странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки.

Самый современный вариант Ил-76 – Ил-76МД-90А (первый полет в 2012 году), также на этой платформе производится топливозаправщик Ил-78М-90А (первый полет в 2018 году). Эти самолеты могут эксплуатироваться в любой точке планеты, включая Арктику и Антарктиду.

Ранее Минобороны собралось заменить самолеты всех классов военно-транспортной авиации.