Китайцы оценили заявление Лаврова о проблемах в отношениях с ЕС

Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во время визита в Китай.

Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».

«Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее», – выразил мнение другой читатель.

«Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад», – отметил третий комментатор.

«Поворот РФ на Восток – действительно самое правильное решение», – добавил четвертый пользователь.

«ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений», – заметил еще один читатель.

Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа «эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться». Кроме того, Москва выступила за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций.