Гондурасцы с поддельным «Спутником V» сбежали от властей Мексики

Граждане Гондураса, задержанные в Мексике при перевозке на частном самолете контрафактной вакцины «Спутник V», сбежали из-под надзора, сообщила местная генпрокуратура.

«Сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры, в связи с чем было запущено расследование. Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На прошлой неделе власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолет Cessna, на борту которого нашли более тысячи ампул вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 «Спутник V». В судне находились семь гондурасцев.

Российский фонд прямых инвестиций после анализа изображений изъятой партии заявил, что это подделка.

Накануне с заявлением о задержанном самолете выступила гондурасская компания Grupo Karim. В компании признали, что хотели доставить для своих сотрудников вакцину от коронавируса, однако отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны.

Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что в Мексике изъяли партию препарата, дизайн и упаковка которого являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».