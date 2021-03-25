 

SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink

25.03.2021, 8:18, Новости дня
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24 марта в 4.28 по североамериканскому восточному времени (10.28 по Киеву) со стартового комплекса SLC-40 космодрома на мысе Канавэрал во Флориде (США) американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобального интернета Starlink.

Трансляцию компания вела в YouTube.

Спутники были успешно выведены на орбиту, а первая ступень ракеты-носителя совершила посадку в Атлантическом океане на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

В SpaceX рассказали, что первая ступень Falcon 9 использовалась шестой раз, четвертый из них – для миссий Starlink.

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск был 14 марта, тогда выведение на орбиту 60 спутников Starlink стало для первой ступени Falcon 9 девятой успешной миссией.

На орбите планеты находятся более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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