SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink
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24 марта в 4.28 по североамериканскому восточному времени (10.28 по Киеву) со стартового комплекса SLC-40 космодрома на мысе Канавэрал во Флориде (США) американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для глобального интернета Starlink.
Трансляцию компания вела в YouTube.
Спутники были успешно выведены на орбиту, а первая ступень ракеты-носителя совершила посадку в Атлантическом океане на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
В SpaceX рассказали, что первая ступень Falcon 9 использовалась шестой раз, четвертый из них – для миссий Starlink.
ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.
Последний запуск был 14 марта, тогда выведение на орбиту 60 спутников Starlink стало для первой ступени Falcon 9 девятой успешной миссией.
На орбите планеты находятся более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.
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