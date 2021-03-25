 

Цены на нефть снизились после подъема

25.03.2021, 8:02, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг снижаются после активного роста в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,34% – до 63,55 доллара, майских фьючерсов на WTI – на 1,67%, до 60,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду стоимость нефти подскочила почти на 6% после обвала в начале недели и на новостях о блокировке Суэцкого канала. Севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов.

Блокировка в Суэцком канале вызвала трудности с поставками нефти, что и вызвало резкий рост котировок сырья. В то же время аналитики считают, что это создает лишь временные проблемы с поставками.

«Коррекция была преувеличена. В конечном итоге, ситуация в Суэцком канале станет лишь временной проблемой для транспортировки нефти. Это не меняет соотношение спроса и предложения и никоим образом не влияет на долгосрочные перспективы», – цитирует Bloomberg старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти.

Ухудшение эпидемиологической обстановки также продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Рост заболеваемости в мире, а также ужесточение карантинных ограничений вызвали новую волну опасений за перспективы восстановления спроса на сырье в 2021 году.



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