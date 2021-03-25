Der Tagesspiegel – президент новый, а угрозы старые — позиция Байдена по «Северному потоку — 2» разочаровала Берлин

Германия возлагала большие надежды на нормализацию отношений с США после того, как главой Белого дома стал демократ Джо Байден, пишет Der Tagesspiegel. Но первая личная встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса их не оправдала. Он не только ошарашил Берлин несогласованным предложением по урегулированию конфликта в Афганистане, но и в ультимативной форме потребовал остановки строительства «Северного потока — 2», пригрозив санкциями.



Reuters

После победы на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена европейцы и немцы с большой радостью предвкушали, что теперь их отношения с американцами вернутся к партнёрскому сотрудничеству, пишет Der Tagesspiegel. Впрочем, политики в Берлине не питали иллюзий, что все конфликты моментально разрешатся, но они надеялись, что после «тирад Дональда Трампа» теперь с ними будут обращаться справедливо, выслушивать и позволят участвовать в принятии решений. Ведь именно это и обещал сам Байден, подчёркивает издание.

Однако после первой личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Берлину пришлось «умерить свои ожидания». Во-первых, он ошарашил Берлин и других своих союзников несогласованным предложением по урегулированию конфликта в Афганистане. Дело в том, что с сентября прошлого года в столице Катара Дохе представители афганских властей и «Талибана»* ведут переговоры по формированию нового правительства. Они стали возможными исключительно благодаря гарантии США, что те к концу апреля выведут из страны все войска Запада. Трамп заключил этот договор по внутриполитическим причинам, усилив тем самым позицию «Талибана». Администрация же Байдена собирается пересмотреть условия этой сделки.

Союзники США по НАТО увидели в этом сигнал, что американцы собираются остаться в Афганистане на больший срок. Новый глава Белого дома сам заявил, что вывести войска к 1 мая будет «сложно». В связи с чем и немецкие власти продлили мандат для бундесвера почти на целый год. Но США неожиданно предложили провести в Турции конференцию по урегулированию конфликта в Афганистане.

У немецких властей это вызвало очень сильное недовольство, ведь добиться заключения мира в такой короткий срок — это нереалистичная задача. К тому же эта инициатива может подорвать очень деликатные переговоры в Дохе, которые Германия решительно поддерживает. А главное, чем недоволен Берлин, так это тем, что решение в очередной раз было принято без согласования, отмечает издание.

К тому же во время встречи с Маасом Блинкен в ультимативной форме потребовал от немцев остановки строительства «Северного потока — 2» и даже пригрозил новыми санкциями, как это делал и Дональд Трамп. По словам госсекретаря, газопровод «вреден для Европы и США» и противоречит целям американцев по обеспечению безопасности. То, что Блинкен обходится с этой темой так «жёстко и публично», препятствует попыткам немецких властей решить этот спорный вопрос конфиденциально, предложив партнёрам в Вашингтоне уступки в других сферах в обмен на отказ от угроз. Ведь в Германии даже противники газопровода выступают категорически против экстерриториальных санкций США, подчёркивает Der Tagesspiegel.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.