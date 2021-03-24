 

В университете имени Шевченко выбрали нового ректора

24.03.2021, 21:32, Новости дня
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По результатам второго тура выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко победил кандидат философских наук, профессор, действующий проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров. Об этом сообщает студенческий парламент вуза в Telegram.

Бугров набрал 74,31% голосов, а его соперник, доктор экономических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе КНУ Александр Рожко — 12,39% голосов.

Таким образом, Бугров избран новым ректором КНУ.

Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ имени Шевченко и поступил в аспирантуру на кафедру философии философского факультета, которую закончил в 1995 году по специальности “онтология, гносеология, феноменология”. 

В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему “Язык и символ в контексте проблемы понимания”. С октября 1998 года – доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им. Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.

С ноября 1998 года по январь 2009 года – заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе.

С февраля 2013-го – профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 года исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Должность ректора КНУ с 2015 года занимал доктор философских наук Леонид Губерский. Он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.

По истечении срока его полномочий в 2020 году назначили выборы ректора. Во втором туре тогда также победил Бугров с результатом 47,6%, сообщал сайт университета. Но поскольку ни один из кандидатов во втором туре не набрал 50% голосов, в Минобразования объявили перевыборы.

Оба раза свою кандидатуру для участия в выборах подавал глава наблюдательного совета вуза, экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В 2020 году он не смог принять участие в них из-за COVID-19, а в 2021-м проиграл в первом туре, набрав около 4% голосов. После этого Литвин решил уйти из набсовета КНУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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