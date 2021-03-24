В Черновцах умер мужчина, который девять дней назад получил прививку от COVID-19

Утром 24 марта в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя, 15 марта он получил прививку против коронавируса. Предварительная причина смерти мужчины – острый мозговой инсульт, сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, мужчина получил прививку препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield). Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к ее компонентам, у мужчины не было. Вакцинацию сотрудников госпиталя осуществляла мобильная бригада. По словам ее руководителя, пациент не высказывал жалоб на состояние здоровья.

На следующий день 16 марта в 17:25 он был доставлен в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта.

Для установления точной причины смерти мужчины назначено патологоанатомическое исследование. Отмечается, что он имел “тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни”.

Кроме умершего, из того же флакона вакцины были привиты еще девять человек. В двух из них было подтверждено COVID-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирования осуществили и в умершего для анализа, говорится в заявлении Минздрава.

Как сообщали в ведомстве ранее, 23 марта через два дня после вакцинации умерла военнослужащая. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 23 марта в Украине вакцинировали более 137 тыс. человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы, подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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