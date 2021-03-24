Чернобыльская АЭC переходит на особый режим работы из-за карантина

Государственное специализированное предприятие “Чернобыльская АЭС” с 25 марта переходит на особый режим – простой, в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер из-за пандемии COVID-19. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ЧАЭС.

“Для нераспространения коронавируса администрация ЧАЭС приняла решение с 25 марта перевести персонал станции на особый режим работы на основании приказа от 24 марта 2021 года № 376 “О введении простоя на предприятии”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что по меньшей мере до 4 апреля на рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта.

К работе также могут привлекать работников, участие которых в производственном процессе станции в тот или иной момент во время простоя будет крайне необходимым.

По состоянию на утро 23 марта среди работников ЧАЭС зафиксировали 344 случая заболевания COVID-19, 318 человек – выздоровели, один – умер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 24 марта в Украине выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс. человек. В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС запрещена для свободного доступа, она подверглась радиационному загрязнению после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Зона включает территории Киевской и Житомирской областей.

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