Большинство редакторов газет не поддерживают законопроект “О медиа” в нынешней редакции – НСЖУ

Большинство редакторов национальных и местных газет не поддерживают законопроект “О медиа” в нынешней редакции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального союза журналистов Украины, которые 24 марта опубликовал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

“Нынешний законопроект “О медиа” не поддерживает 85% редакторов национальных и местных газет. Поддерживают только 6%, а 9% или воздерживаются от поддержки, либо не изучали или не считают актуальной эту законодательную инициативу”, – заявил Томиленко.

Участие в опросе приняли более 160 редакторов, им задали вопрос: “Поддерживаете ли вы проект закона о медиа, согласно которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания становится регулятором для печатных СМИ?”

Он сообщил, что опрос провели перед всеукраинским совещанием редакторов газет, которое должно пройти 25 марта в онлайн-формате. Обсуждение законопроекта “О медиа” будет одной из ключевых тем мероприятия.

“На совещании также будут затронуты вопросы экономической поддержки украинских медиа, проблемы почтовой доставки прессы, физической безопасности, цифровой трансформации медиа. Настолько масштабное событие с участием представителей газетной отрасли Украины является попыткой привлечь внимание властей к критической экономической ситуации по выживанию прессы, особенно местной целом, и на Донбассе – в частности”, – заявил Томиленко.

Участие в совещании примут заместители министров культуры и информационной политики, внутренних дел, цифровой трансформации; народные депутаты, руководство “Укрпошти” и других учреждений. В дискуссии по законопроекту “О медиа” будут участвовать председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев и заместитель министра культуры и информполитики Тарас Шевченко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3806093189475517

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Потураев считает, что законопроект в первом чтении могут принять до конца весны 2021 года.

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