В США IT-гигантов решили призвать к ответу за распространение запрещенного контента

Американские конгрессмены намерены в четверг заслушать руководителей Twitter, Google и Facebook, которым предстоит отчитаться о борьбе компаний с распространением недостоверной информации и экстремистским контентом, пишет Axios.

Глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле США Фрэнк Паллоне уже заявил, что вопрос не о том, регулировать ли технологические компании или нет. По его словам, обсуждать будут то, как именно это надо делать, информирует «Газета.ру».

Демократическая партия, получившая большинство в Конгрессе, недовольна распространением в соцмедиа дезинформации о вакцинах и выборах, признаёт, что наступило время изменить регулирование технологической сферы. В частности, демократы готовы внести изменения в раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, который защищает интернет-платформы от ответственности за контент, создаваемый пользователями.

«Как минимум, я хотел бы помешать этим компаниям распространять контент, ведущий к насилию», – сообщил Паллоне.

По данным издания, в свою очередь республиканцы намерены привлекать IT-гигантов «к ответственности за недостаточно компетентное руководство платформами», а также за политическую цензуру.

«Слушания предназначены для того, чтобы начать работу над новым законом. Его цель – сдвинуть интересы этих компаний в сторону общественных интересов, а не просто зарабатывания денег», – отметил Паллоне.

Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.

Кроме того, в 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф был оплачен. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично.