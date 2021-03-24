Минздрав Украины: Маски в парках и скверах носить не надо

В Министерстве здравоохранения Украины 24 марта заявили, что в парках и скверах можно ходить без маски. Соответствующее изменения ведомство внесло в постановление Кабинета Министров Украины №230 от 22 марта.

По данным ведомства, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, но обязателен в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования – при условии, что нет возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра.

22 марта Кабмин Украины обязал в “красных” зонах носить маски или респираторы не только в помещениях, но и на любых территориях общего пользования.

Источники “BBC News Україна” в Минздраве рассказали, что носить маску на улице нужно в том случае, если нельзя соблюсти социальную дистанцию. Если в парке человек находится сам, он может быть без маски, уточнили собеседники телерадиокомпании.

По состоянию на 24 марта в Украине, по данным Минздрава, “красными” являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В “желтой” зоне только Херсонская область, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зону по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр здравоохранения Максим Степанов 17 марта говорил, что общенациональный жесткий карантин пока не нужен.

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