В Киеве патрульный полицейский избил прохожего и распылил в лицо газ – прокуратура
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В Киеве патрульный полицейский в ходе ссоры с прохожим распылил ему в лицо слезоточивый газ и избил. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
Инспектору управления патрульной полиции сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, во время несения службы на территории Деснянского района у инспектора возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии.
“В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, полицейский применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов”, – говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведет Госбюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании инспектору полиции меры пресечения.
Если вину полицейского докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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