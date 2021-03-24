В Киеве патрульный полицейский избил прохожего и распылил в лицо газ – прокуратура

В Киеве патрульный полицейский в ходе ссоры с прохожим распылил ему в лицо слезоточивый газ и избил. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Инспектору управления патрульной полиции сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшемся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, во время несения службы на территории Деснянского района у инспектора возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, находился в нетрезвом состоянии.

“В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, полицейский применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов”, – говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведет Госбюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании инспектору полиции меры пресечения.

Если вину полицейского докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

—