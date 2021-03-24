Филатов вакцинировался от коронавируса и раскритиковал вакцинацию “публичных персон” вне очереди

Мэр Днепра Борис Филатов публично вакцинировался против коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook 24 марта.

“Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию. Сразу предупреждаю, что я не буду утомлять вас следующие двое суток ненужными подробностями о том, была ли у меня температура, ломило ли кости и болела ли рука в месте укола”, – заявил он.

По словам Филатова, процент отказов от вакцинации в регионе “достаточно высок”.

“И самое обидное, что в основном отказываются сами медработники. Почему они это делают, рациональных объяснений нет. Кто-то говорит, что уже переболел. Кто-то, что вакцина “сырая” ( как будто после нее вырастут рога или копыта ). Кто-то вообще без объяснения причин… С другой стороны, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут. Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина “какая-то не такая”. Вакцинация “публичных персон с целью популяризации” тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити. И уж точно блогеры из Instagram не имеют права обходить в очереди пожилых людей”, – считает мэр.

Он заявил, что государство о обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации.

“Про вакцинацию обязаны говорить доктора, а не “лидеры общественного мнения”, – заявил он.

Филатов также считает, что в документы Минздрава о вакцинации нужно вносить изменения, которые позволили бы получать излишние дозы вакцины “не для “публичных персон”, а для людей записавшихся в очередь”.

“Поверьте, желающих найдется сколько угодно. И, естественно, нужно дать четкое разъяснение, кто является “публичной персоной” во избежание злоупотреблений, а кто нет, а также четко возложить на эту “персону” обязанности по “популяризации”. Ибо фоточки с голым торсом в фейсбучике ничего не популяризируют, а только вызывают у людей раздражение. Получил дозу вне очереди – будь добр стой теперь на голове и доказывай необходимость вакцинации круглосуточно”, – заявил политик.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3832987493449786&set=a.529796783768890

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield (Oxford / AstraZeneca), произведенной в Индии по лицензии. По состоянию на утро 24 марта в Украине сделали уже 137 тыс. прививок, вторую дозу получил один человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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