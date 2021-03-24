 

Гендиректор больницы Мечникова Рыженко: По моим наблюдениям, 90% наших ребят в АТО говорит по-русски

24.03.2021, 20:38, Новости дня
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В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко заявил, что около 90% украинских военнослужащих, которые противостоят российским оккупантам на Донбассе, в быту разговаривают на русском языке.

“Я понимаю, что в настоящее время языковой вопрос некоторые ставят на первый план, но 90% говорит по-русски. Я не осуждаю… Они из разных областей. Хотя все команды на построениях звучат на украинском языке: “Шикуйся”, “Рівняйся”, но в быту, когда ты начинаешь с ними обсуждать какие-то вопросы, в том числе медицинские, как правило, переходят с украинского на русский”, – подчеркнул Рыженко.

Он также отметил, что военная медицинская инфраструктура в Украине за семь лет войны вышла на более высокий уровень.

“Я наблюдаю за армией в течение почти семи лет и могу сказать однозначно: то, что было в 2014 году, и то, что сейчас, – две большие разницы. Уже есть специальное оборудование, специальные места для размещения солдат, мобильные госпитали, которые уже обучаются по стандартам НАТО, о которых мы семь лет назад и не мечтали. Плохо так говорить, но война нас многому научила. И я очень рад, что армия учится настоящей медицине, учится, как правильно воевать. Я понимаю, что это тяжелый опыт, но нам пришлось его испытать”, – резюмировал Рыженко.

Рыженко: Когда грянула война, тела погибших привозили самосвалами, а на них складывали раненых. Почему не разделяли? Говорили: “Так им мягче будет”. Читайте полный текст интервью. 

Рыженко родился в 1963 году в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. В 1992 году окончил Днепропетровский медицинский институт (специальность – “лечебное дело”, квалификация – врач-терапевт).

После окончания института работал терапевтом в Днепропетровской городской клинической больнице №15 и врачом-инспектором управления здравоохранения Днепропетровского горисполкома. В 1995–1999 годах Рыженко был главным врачом Днепропетровской городской клинической больницы №7, в 1999–2010 годах – главным санитарным врачом Днепропетровской области. 

В 2010–2011 годах занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Украины – председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. 

С 2011 года Рыженко работает в больнице Мечникова. До сентября 2020 года он был главным врачом больницы, с сентября – генеральный директор. 

По его словам, через реанимации больницы Мечникова прошли около 3 тыс. раненных на Донбассе украинских военнослужащих.

В 2014 году после оккупации Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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