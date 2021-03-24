Министр обороны Румынии случайно опубликовал секретные данные в соцсетях

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретную информацию. Он разместил в соцсетях фотографию, на которой были видны данные доступа к колл-центру военного ведомства, сообщил местный телеканал Digi 24.

«Министр обороны Николае Чукэ опубликовал в своем аккаунте в Facebook снимки, сделанные во время визита в Академию наземных сил в Сибиу. На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками колл-центра Минобороны в Сибиу», – информирует телеканал, передает РИА «Новости».

Снимок вскоре был удален, но копии успели разойтись по соцсетям. В минобороны страны моментально отреагировали и сообщили, «что все пароли были немедленно изменены».

«Сразу после того, как стало известно о случившемся, мы связались с командой, которая управляет официальной страницей министра. Сообщаем, что не было никаких попыток доступа к данным колл-центра, все пароли были немедленно изменены», – сообщила пресс-служба ведомства.

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