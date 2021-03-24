“Депутаты должны понимать, что запрос есть”. В ОО “Життя” говорят, что в Раде блокируют рассмотрение антитабачного законопроекта

В Украине на уровне парламента блокируются законопроекты, необходимые для борьбы с табакокурением, заявила директор общественной организации “Життя” Лилия Олифер в интервью “24 каналу”, опубликованном 23 марта.

В частности, она рассказала, что законопроект №4358 “О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака”, который в декабре в Раду подала группа нардепов во главе с депутатом от фракции “Слуга народа” Ладой Булах, доработали уже третий раз.

“Антитабачный законопроект №4358 рассмотрели в комитете [Верховной Рады] по вопросам здравоохранения. Они предложили зарегистрировать его доработанным повторно, чтобы наконец вынести в стены парламента в ближайшее время. Этот законопроект уже в третий раз дорабатывается комитетом. Еще в 2020 году документ был поддержан и Офисом президента, и другими ключевыми стейкхолдерами. Зато как только законопроект начал приближаться к тому, чтобы быть рассмотренным в парламенте, табачные лоббисты прислали огромное количество запросов”, – сказала Булах.

Законопроект, по ее словам, соответствует европейской практике.

“Мы знаем, что 87% украинцев, согласно исследованию КМИС, поддерживают законодательные меры по борьбе с табакокурением. Народные депутаты должны понимать, что запрос есть”, – добавила она.

Доработанный комитетом законопроект №4358 передали на рассмотрение руководства Рады 23 марта. Его текст пока не опубликован.

По словам Булах, он предусматривает запрет использования ароматизаторов в табачных изделиях, выкладку сигарет в точках продажи, а также увеличение медицинских предупреждений на упаковках.

Согласно результатам исследования STEPS, которое провели 2019 году, в Украине 34% населения в возрасте от 18 до 69 лет – активные курильщики.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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