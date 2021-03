Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за отравления и заключения Навального

Министерство иностранных дел Канады 24 марта ввело санкции против России из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады.

В министерстве отметили, что в России совершают “грубые и систематические нарушения прав человека”.

Под санкции попали:

директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников;

первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко;

директор Росгвардии Виктор Золотов;

начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;

заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов,

полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;

руководитель Генеральной прокуратуры Игорь Краснов.

“Сегодня Канада наложила санкции на девять российских должностных лиц, причастных к покушению на Навального, его судебному преследованию и тех, кто заставил замолчать россиян, протестовавших против его лечения”, – заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно на своей странице в Twitter.

Today, Canada sanctioned 9 Russian officials involved in the attempted murder of Alexey Navalny, his prosecution, and the silencing of Russian citizens who protested his treatment. This decision is in line with measures previously taken by the, and

News release: pic.twitter.com/ebnItw3qpd

— Marc Garneau (@MarcGarneau) March 24, 2021

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.

15 марта Навальный подтвердил, что его перевели в исправительную колонию в городе Покров Владимирской области. Он написал, что российская тюремная система смогла его удивить.

“Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

