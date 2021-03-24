Азарову объявили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему премьер-министру Украины. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила 24 марта.

Бывшего главу правительства подозревают в государственной измене (ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Дело касается Харьковских соглашений, которые были подписаны в 2010 году. В сообщении не указано имя чиновника, но тогда правительство Украины возглавлял Николай Азаров.

“Экс-глава правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины [Виктором Януковичем], понимая, что соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины противоречит Конституции и закону Украины “О международных договорах Украины”, совершил действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, Азаров в апреле 2010 года обеспечил согласование проекта Харьковских соглашений и закона об их ратификации без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами. Также он на закрытом заседании правительства подписал распоряжение об одобрении соглашения Кабмином и, в нарушение закона “О международных договорах Украины”, внес проект соглашения на рассмотрение президенту.

Такие действия Азарова, по данным правоохранителей, дали возможность Януковичу от имени Украины подписать Харьковские соглашения, внести в парламент законопроект об их ратификации, а Верховной Раде предоставить согласие на его обязательность.

“В результате подписания и ратификации Харьковских соглашений были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, вторжение вооруженных сил РФ и оккупации ими полуострова Крым. Своими действиями бывший глава правительства Украины предоставил иностранному государству – Российской Федерации – и ее представителю помощь в подрывной деятельности против Украины, которая заключалась во вмешательстве в ее внутреннюю и внешнюю политику; попытках уменьшения экономического и оборонного потенциала Украины, снижении ее обороноспособности; усилении экономической зависимости Украины от РФ, в том числе – от поставок российских энергоносителей”, – говорится в сообщении.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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