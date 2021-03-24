Skoda анонсировала несколько новинок в 2021 году

Чешский автомобильный гигант Skoda намерен до конца 2021 года представить несколько новых моделей.

В частности, уже к концу весны состоится выход модернизированного хетчбэка Skoda Fabia. В дальнейшем на рынке появится версия в кузове универсал, однако к его выпуску приступят лишь к 2023 году. Также указывается, что в планах чешского бренда начать выпуск автомобилей, которые построены на платформе MEB Entry.

Ряд источников также заявляют относится возможности выхода к концу 2021 года компактного электрокара, построенного на базе модели Enyaq, однако с многочисленными уникальными особенностями, которые пока не сообщены производителем. На данный момент в компании ограниченно озвучивают сведения о готовящихся новинках.