Кабмин поручил ведомствам рассмотреть инициативы ОП по корректировке нацпроектов

Российским ведомствам предстоит рассмотреть предложения Общественной палаты по корректировке национальных проектов, обеспечить их совместное обсуждение, соответствующее распоряжение поступило от правительства России, сообщил заместитель секретаря ОП Александр Галушка.

Речь идет о предложениях по корректировке нацпроектов «Образование» и «Наука», а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщается на сайте Общественной палаты.

Минтрансу, Минэкономразвития и МИД РФ поручено совместно с Общественной палатой представить согласованные предложения по практической реализации проекта создания международного транспортного коридора Арктика – Сибирь – Азия «Сибирский меридиан».

Напомним, президент Владимир Путин поручил Общественной палате осуществлять регулярный общественный мониторинг и контроль за реализацией национальных проектов, подготовку предложений по их корректировке, а также осуществлять поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан.

Палате необходимо направлять соответствующий доклад главе государства на регулярной основе. Реализацией этого поручения занимается координационный совет под председательством Александра Галушки.