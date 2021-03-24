 

Кабмин поручил ведомствам рассмотреть инициативы ОП по корректировке нацпроектов

24.03.2021, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российским ведомствам предстоит рассмотреть предложения Общественной палаты по корректировке национальных проектов, обеспечить их совместное обсуждение, соответствующее распоряжение поступило от правительства России, сообщил заместитель секретаря ОП Александр Галушка.

Речь идет о предложениях по корректировке нацпроектов «Образование» и «Наука», а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщается на сайте Общественной палаты.

Минтрансу, Минэкономразвития и МИД РФ поручено совместно с Общественной палатой представить согласованные предложения по практической реализации проекта создания международного транспортного коридора Арктика – Сибирь – Азия «Сибирский меридиан».

Напомним, президент Владимир Путин поручил Общественной палате осуществлять регулярный общественный мониторинг и контроль за реализацией национальных проектов, подготовку предложений по их корректировке, а также осуществлять поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан.

Палате необходимо направлять соответствующий доклад главе государства на регулярной основе. Реализацией этого поручения занимается координационный совет под председательством Александра Галушки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Люди, которые не высыпаются, чаще других испытывают гнев

07.12 / В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова. Его подозревали в убийстве учителя во Франции

28.08 / Сенатор рассказал о набросившихся на него демонстрантах после выступления Трампа

20.09 / Большинство компаний в РФ заявили о планах оставить удаленку

14.03 / В Китае созданы «подушечки пальцев» для робота

05.12 / В Британии психиатр попал под дисциплинарные меры за критику гендерных клиник

26.06 / Лукашенко согласился принять участие в открытии мемориала подо Ржевом

12.10 / Спецназ США научат воевать с Россией и Китаем

08.07 / Грузия решила возобновить международное авиасообщение

24.07 / Родителей обяжут оплатить реставрацию разбитой ребенком статуи 18-го века в Царском Селе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска