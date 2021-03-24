“Теперь журналистов будет материть не только нардеп, но и кандидат наук”. Соцсети обсуждают подготовку Кивы к защите диссертации

“Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе”, – рассказал Кива в комментарии изданию “ГОРДОН”.

Пользователи соцстей активно комментируют подготовку Кивы к защите научной диссертации.

“Шок контент Илья Кива готовится к защите диссертации. Он хочет стать кандидатом наук по государственному управлению. Такое звание, помимо прочего, гарантирует доплаты к зарплате на государственных и педагогических должностях. Пользователи сети уже давно заметили потенциал мыслителя. То есть, теперь журналистов в Раде будет материть не только нардеп, но и кандидат наук? ” – задались вопросом в паблике “Рух ЧЕСНО”.

https://www.facebook.com/chesno.movement/posts/4061645863875091

“Если это случится, то звание Доктор Наук будет звучать оскорбительно, а словосочетание Кива Доктор наук, станет именем нарицательным! Так сильно украинскую научную общественность еще не унижали!”, – считает адвокат, журналист, общественный деятель Сергей Суханов.

https://www.facebook.com/SuhanovSergeiUA/posts/115505743897770

Не обошлось без шуток и фотожаб.

***

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4107532872632903&id=100001286911295

***

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/3904972572890665

***

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3691198554337000&id=100003406762359

***

https://www.facebook.com/gonimem/posts/469874657701895

***

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/4142599925784787

***

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4011914725538401

***

https://www.facebook.com/gonimem/posts/469997811022913

***

Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. * ‍ *

Ну всё, Шариков стал учёным. * pic.twitter.com/2mV1Xp0t2A

— Zinaida (@ZinaidaUa) March 23, 2021

***

Если янукОвощ был проФФесором, пианист стал презЕдентом, то почему Кива не может быть доктором наук * Дрочильноэкономических или матернополитических * https://t.co/0iVl8jUcZ9

— OLGA 25 % (@OLGA34783989) March 24, 2021

***

—