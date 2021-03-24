Врач-инфекционист спрогнозировал три волны эпидемии COVID-19 в Украине

Вспышка COVID-19 в Украине пойдет на убыль примерно с 10 апреля, но расслабляться не стоит, ведь в текущем году может быть несколько волн эпидемии. Такой прогноз озвучил в интервью “Обозревателю” 23 марта бывший директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, врач-инфекционист Владимир Курпита.

Количество больных растет в Харьковской, Николаевской и Сумской областях, что свидетельствует о движении волны коронавируса с запада на восток. Ей способствует попадание на территорию Украины мутировавших штаммов и формирование собственной мутации COVID-19 на территории страны, уверен специалист.

По прогнозам Курпиты, к пасхальным праздникам эпидемия относительно стабилизируется, но ее дальнейшее течение спрогнозировать трудно.

“Есть риски, что очередной подъем будет во второй половине мая – начале июня. Будем надеяться, что весна будет теплой, люди будут меньше контактировать друг с другом и дольше находиться на воздухе. Вообще нужно настраиваться на то, что в 2021 году нас ждет две, а то и три волны коронавируса. Будут ли они сильнее или слабее – спрогнозировать трудно. Основная проблема связана с низкими темпами вакцинации, и это не добавляет оптимизма”, – отметил он.

Курпита считает не полноценными проводимые властями мероприятия по борьбе с коронавирусом. В Украине лишь растягивается эпидемия во времени из-за серьезных экономических последствий.

“Как мы уже убедились, такой метод не приводит к улучшению ситуации. В конце концов она может быть хуже, чем если бы был введен достаточно жесткий карантин, как у наших соседей. Та же Чехия, Словакия, Польша – не снимали ограничений и продолжают поддерживать их, несмотря на значительно более высокие темпы вакцинации”, – сообщил эксперт.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

В начале марта у больных из Ивано-Франковска в Украине подтвердили первые случаи “британского” штамма коронавируса. 19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине. Он связывает распространение нового штамма с ростом госпитализаций пациентов с COVID-19. Этот штамм более агрессивен и быстрее передается, для него характерна тяжелая клиническая картина, подчеркнул министр.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. В Днепре и Львове жесткий карантин ввели местные власти.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял Шмыгаль.

По информации Степанов, за все время пандемии в Украине по состоянию на утро 24 марта выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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