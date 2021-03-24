 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о результатах осмотра разведывательных органов Украины

24.03.2021, 17:02, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 23 марта о результатах проведения осмотра разведывательных органов страны. Об этом говорится в указе №110/2021, опубликованном на сайте главы государства.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года “О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины”, – говорится в документе.

Указ вступил в силу накануне, в день его публикации.

В решении Совета нацбезопасности и обороны сказано, что СНБО утвердил отчет по результатам осмотра разведорганов Украины, который проводился в соответствии с требованиями закона “О национальной безопасности Украины” и Порядка проведения осмотра разведывательных органов, утвержденного указом президента от 9 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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