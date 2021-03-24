Столтенберг предложил решать разногласия по «Северному потоку – 2» с помощью НАТО

Расхождения во мнении по «Северному потоку – 2» у союзников по НАТО можно урегулировать на площадке самого Североатлантического альянса, сообщил генсек объединения Йенс Столтенберг.

«Мы упоминали «Северный поток», по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО – это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.