Мировые СМИ: Блокировка Суэцкого канала может вызвать глобальный сбой поставок энергоносителей

За несколько часов после инцидента с севшим на мель контейнеровозом Ever Given у северного и южного входа в Суэцкий канал скопились суда, на борту которых находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей, пишет Financial Times.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen сел на мель 23 марта. Его длина – 400 м, ширина – 59 м. Судно следовало к порту Роттердама из района Янтянь в Китае. Контейнеровоз должен был прибыть в порт Нидерландов 31 марта. Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. В результате образовалась пробка из около 100 судов, пишет «Коммерсант».

Как сообщили в компании-фрахтователе судна, Ever Given «случайно сел на мель после отклонения от курса из-за предполагаемого внезапного сильного ветра». Операция по снятию судна с мели может продлиться еще около двух дней.

Чтобы разгрузить движение, администрация Суэцкого канала открыла старые участки канала, сообщило AFP со ссылкой на заявление. Для установки причин произошедшего направлен специально сформированный технический комитет. На берегу, у места ЧП, работают землекопы, информирует Cairo24.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021

Суэцкий канал протяженностью 193 км является одним из самых посещаемых водных путей в мире, используемых нефтяными танкерами, доставляющими сырье с Ближнего Востока в Европу и Северную Америку. Через канал проходит около 12% объема мировой торговли, почти 10% морской торговли нефтью и 8% мирового СПГ.