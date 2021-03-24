Бывшая жена Богдана заявила, что заболела на шоу “Холостяк” COVID-19, и рассказала, как стала участницей проекта

Бывшая жена экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и участница шоу “Холостяк” на СТБ 28-летняя Анна Богдан 23 марта, отвечая на вопросы фолловеров в в Instagram Stories, заявила, что заразилась на проекте коронавирусом.

Скриншот: hannastorozhuk / Instagram

Анна Богдан отметила, что переболела COVID-19 в относительно легкой форме.

Скриншот: hannastorozhuk / Instagram

Комментируя свое участие в шоу, Анна Богдан заявила, что попала на проект благодаря настойчивости сестры.

“Если бы не моя сестра, меня бы не было на проекте. Она настояла, чтобы я подала анкету. У меня после развода не было отношений, и я решила попробовать. Проект “Холостяк” всегда подбирает хороших героев”, – написала она.

Скриншот: hannastorozhuk / Instagram

По словам Анны Богдан, чтобы ее завоевать, будущий супруг организовал полет на воздушном шаре, запускал салюты и вместе с ней путешествовал за границей. Она призналась, что свадьба с Богданом состоялась спустя полтора года после знакомства и прошла на Бали. Анна Богдан сообщила, что после регистрации брака их отношения не сложились и по ее инициативе они расстались.

Она не уточнила, в какой период своей жизни была замужем за Андреем Богданом. До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четверо дочерей. Семейные отношения с участницей нового сезона шоу “Холостяк” чиновник не афишировал.

Премьера первого выпуска нового сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась 5 марта. Главным героем проекта стал харьковский предприниматель Михаил Заливако.

Первый сезон украинского шоу “Холостяк” на СТБ состоялся 10 лет назад. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками-участницами, количество которых уменьшается после каждого выпуска. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Бессменным ведущим шоу является Григорий Решетник. Проект снимается на основе американского шоу The Bachelor.

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