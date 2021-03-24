 

Рудьковский: Когда я был в России, меня пытались вербовать

24.03.2021, 12:32, Новости дня
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Украинский бизнесмен, бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Николай Рудьковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону назвал абсурдом информацию о том, что он является агентом спецслужб РФ.

“Но в любом случае хочу сказать: находясь [в заключении в Росии] там, действительно были попытки – и это мне говорит о том, что все, кто были из украинцев в РФ в плену, – к ним надо относиться с осторожностью, потому что да, были попытки вербовки. Я уже не нахожусь в той возрастной категории, что меня можно завербовать”, – сказал экс-нардеп.

По его словам, по тому,  как с ним велись беседы, Рудьковский сделал вывод, что “в Украине не то что много агентов, а огромное количество, в том числе и среди псевдопатриотических сил, которые используются как провокаторы.

“Я бы не хотел эту тему развивать, но считаю, что в этом направлении спецслужбам нужно много работать, и те действия, которые сейчас инициировал президент, надеюсь, будут направлены в том числе и на этот сектор. Кстати, если СБУ реформируют и заберут оттуда коммерцию, а СБУ сконцентрируется на контрразведке и безопасности страны, возможно, ситуация с этим в Украине улучшится, я бы этого очень хотел”, – сказал Рудьковский.

Рудьковский: Семинский мне сказал: “Если ты перепишешь на меня акции, я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал”. Читайте полную версию интервью

Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске (бизнесмен бросил в здание камень). 

В декабре 2019 года суд в Москве приговорил украинца к двум годам колонии.

В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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