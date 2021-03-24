СБУ заявила о разоблачении шпиона, который по заданию КГБ Беларуси собирал информацию о госгранице Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении гражданина Беларуси, который вел разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ 24 марта.

По данным спецслужб, агент действовал на территории Волынской области, его завербовало белорусское КГБ для выполнения разведывательных задач и организации “другой противоправной деятельности”.

“Сотрудники иностранной спецслужбы дали агенту задачи по сбору информации о защищенности государственной границы Украины, ее охране, техническом оснащении, количестве личного состава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) и компрометирующие данные на пограничников и таможенников”, – отметили в СБУ.

Подозреваемый в шпионаже пытался привлечь к сотрудничеству военнослужащих ГПСУ, имеющих доступ к секретной информации. Его кураторы требовали также наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через госграницу, говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, гражданин Беларуси должен был организовать провокации и создать информационные поводы для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси. Обвиняемому предъявили подозрение в совершении преступления по ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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