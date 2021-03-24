 

Раскрыта стоимость Hyundai Bayon в Германии

24.03.2021, 12:30, Новости дня
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Известная компания Hyundai объявила стоимость нового кроссовера Hyundai Bayon.

Официальные продажи модели еще не начались, однако известно, что на рынок модель выйдет в четырех комплектациях. В базовой комплектации стоимость автомобиля составит 16,7 тысячи евро. В данном исполнении применили кондиционер, аудиосистему, систему экстренного торможения, круиз-контроль и ряд других опций.

В максимальной комплектации задействовали автоматический климат-контроль, бесключевой доступ, датчики света и дождя, а также светодиодную оптику и задние фонари. Под капотом установлен 1,2-литровый мотор, который выдает 84 л.с. мощности. Также появится версия с гибридной силовой установкой, однако ее мощность не указана.



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